Курс доллара: Saxo Bank пообещал доллар по 65 

Эксперт Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что курс доллара может рухнуть к отметке в 65-66 рублей, так как российская валюта недооценена.

По версии Якобсена, 2021-й станет годом сырьевых товаров, а, значит, и годом России и ее валюты.

Банкир отметил, что торговать парой доллар-рубль несложно: выходить надо в случае уровня выше 83 рублей за доллар в течение двух дней.

Пока, по его мнению, можно занять длинные позиции по отношению к российской валюте, так как в долгосрочной перспективе она станет сильнее.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в конце прошлой недели курс доллара рос на 1,25 копейки, до 73,06 рубля. Евро потерял 21 копейку и стоил 88,46 рубля.

Аналитики объяснили такие результаты динамикой европейской и американской валют на мировом рынке. Доллар начал расти, так как переговоры о новых экономических стимулах для экономики США зашли в тупик.

Кроме того, нефть Brent начала падать к отметке в 50 долларов за бочку. Инвесторы решили отказаться от рисковых активов и уходили в доллар.