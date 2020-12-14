Курс доллара: Saxo Bank пообещал доллар по 65 

Эксперт Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что курс доллара может рухнуть к отметке в 65-66 рублей, так как российская валюта недооценена.
По версии Якобсена, 2021-й станет годом сырьевых товаров, а, значит, и годом России и ее валюты.
Банкир отметил, что торговать парой доллар-рубль несложно: выходить надо в случае уровня выше 83 рублей за доллар в течение двух дней.
Пока, по его мнению, можно занять длинные позиции по отношению к российской валюте, так как в долгосрочной перспективе она станет сильнее.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в конце прошлой недели курс доллара рос на 1,25 копейки, до 73,06 рубля. Евро потерял 21 копейку и стоил 88,46 рубля.
Аналитики объяснили такие результаты динамикой европейской и американской валют на мировом рынке. Доллар начал расти, так как переговоры о новых экономических стимулах для экономики США зашли в тупик.
Кроме того, нефть Brent начала падать к отметке в 50 долларов за бочку. Инвесторы решили отказаться от рисковых активов и уходили в доллар.
Эксперт «Альпари» Анна Бодрова отмечала, что в целом за неделю доллар упал на 1,6 процента, а евро — на 1,55 процента.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».