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Российский миллиардер назвал причину роста цен на продукты 

Lenta.ru 2 часа назад
Дерипаска связал рост цен на продукты с кредитами для аграриев
Фото: РИА Новости
Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал причину, которая спровоцировала рост цен на продукты в стране. По его словам, это случилось из-за высоких процентов по кредитам для аграриев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Предприниматель уточнил, что аграрные компании получают кредиты не менее чем под 12 процентов годовых, в связи с чем повышают цены на продукцию.
«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», — констатировал он.

«Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке. Здесь нужно менять подход: если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен», — добавил Дерипаска.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания — сахара, макарон, муки, подсолнечного масла и хлеба и дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен.
В понедельник, 14 декабря, газета «Известия» сообщила, что в стране захотели заморозить цены на продукты на три месяца: ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
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Комментарии 2
Экономика , Компании , Олег Дерипаска , Владимир Путин , газета "Известия"
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