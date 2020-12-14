Дерипаска связал рост цен на продукты с кредитами для аграриев

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал причину, которая спровоцировала рост цен на продукты в стране. По его словам, это случилось из-за высоких процентов по кредитам для аграриев. Об этом он написал в своем Telegram -канале.

Предприниматель уточнил, что аграрные компании получают кредиты не менее чем под 12 процентов годовых, в связи с чем повышают цены на продукцию.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», — констатировал он.

«Мы должны удивляться, что вообще есть продовольствие в достатке. Здесь нужно менять подход: если мы предоставим аграрному сектору деньги хотя бы под такой же процент, как в Европе или в Америке, не будет никакого роста цен», — добавил Дерипаска.

Ранее в декабре президент России Владимир Путин обратил внимание на подорожание базовых продуктов питания — сахара, макарон, муки, подсолнечного масла и хлеба и дал правительству неделю на принятие мер для прекращения роста цен.