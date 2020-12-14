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Россия продлила продовольственное эмбарго 

Артём Кульша 1 час назад
Правительство России продлило действие продовольственного эмбарго и увеличило список стран, на которые оно распространяется. Об этом сообщает «Интерфакс».
В 2014 году, как сообщал «Рамблер», Россия запретила ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели в ее отношении экономические санкции. Эмбарго распространяется на США, Канаду, Украину, Албанию, Норвегию, Исландию, Австралию, Черногорию, Лихтенштейн и страны Европейского союза.
В ноябре президент России Владимир Путин своим указом продлил срок действия запрета на 2021 год. 9 декабря правительство подписало постановление о продлении в соответствии с этим указом действия продэмбарго до 31 декабря 2021-го. Также кабинет министров включил в список стран, на которые распространяется запрет, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии в связи с его выходом из Евросоюза.
В 2019 году Путин поручил позволить ввоз на территорию России санкционных товаров при условии, что транзит будет отслеживаться. В 2020-м поручение было реализовано.
Согласно данным Центра развития цифровых платформ, в марте-сентябре было осуществлено более 4,4 тысячи рейсов с санкционными товарами через территорию России. Чаще всего это были продукты питания — мясо и мясные субпродукты (доля рейсов — 37%), продукты из зерна и злаков (12%), молочные продукты (9%), фрукты и орехи (5%), какао (4%), рыба и ракообразные (3%).
Большинство рейсов было осуществлено с территории Украины — 2,7 тысячи рейсов или 61% от общего числа. Чаще всего товары следовали в Казахстан (около двух тысяч рейсов), Азербайджан (около 400 рейсов) и Грузию (около 300 рейсов).
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Экономика , Видео , Владимир Путин , ЕС , Правительство РФ
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