Bloomberg: США не смогут помешать строительству «Севпотока-2»

Россия будет продолжать достраивать газопровод "Северный поток — 2", несмотря на усилия США. Об этом написало агентство Bloomberg.

Год назад работы по прокладке труб пришлось остановить из-за санкций США против участвующих в проекте компаний. Помимо этого, в декабре в Вашингтоне планируют одобрить новые ограничения в отношении данного проекта. Bloomberg подчеркивает, что США опасаются того, что магистраль даст возможность России оказывать "слишком много влияния" на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке.

Тем не менее судно "Фортуна" возобновило укладку двух параллельных подводных участков "Северного потока — 2". Судно проложит 2,6-километровый участок газопровода в водах Германии.

Ожидается, что следующая порция санкций США будет касаться компаний, которые имеют доступ к американской финансовой системе и предоставляют страховые и сертификационные услуги организациям, достраивающим газопровод.

Что же качается Германии, то она, в свою очередь, ищет способы защитить свой участок проекта от американских ограничений с помощью юридических механизмов.

"ФРГ должна подготовиться к "жесткой конфронтации", чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России", — заявил заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених.

В частности, Мекленбург-Передняя Померания предложила 23 ноября создать защищенное государством юрлицо. Именно оно будет держать активы внутри фонда, который занимается защитой окружающей среды. Власти федеральной земли отметили, что действовать необходимо в "срочном порядке".