Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.18
89.75
88.81
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
50.46
–0.12 Золото
1830.77
+0.14 РТС
1412.88
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.2140
+0.0212
30.11
1.1928
10.12
02.12
18.11

Bloomberg: США не сможет помешать строительству «Северного потока-2» 

Прайм 48 минут назад
Bloomberg: США не смогут помешать строительству «Севпотока-2»
Фото: РИА Новости
Россия будет продолжать достраивать газопровод "Северный поток — 2", несмотря на усилия США. Об этом написало агентство Bloomberg.
Год назад работы по прокладке труб пришлось остановить из-за санкций США против участвующих в проекте компаний. Помимо этого, в декабре в Вашингтоне планируют одобрить новые ограничения в отношении данного проекта. Bloomberg подчеркивает, что США опасаются того, что магистраль даст возможность России оказывать "слишком много влияния" на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке.
Тем не менее судно "Фортуна" возобновило укладку двух параллельных подводных участков "Северного потока — 2". Судно проложит 2,6-километровый участок газопровода в водах Германии.
Ожидается, что следующая порция санкций США будет касаться компаний, которые имеют доступ к американской финансовой системе и предоставляют страховые и сертификационные услуги организациям, достраивающим газопровод.
Что же качается Германии, то она, в свою очередь, ищет способы защитить свой участок проекта от американских ограничений с помощью юридических механизмов.

"ФРГ должна подготовиться к "жесткой конфронтации", чтобы защитить свои интересы в этом проекте, который позволит увеличить поставки природного газа из России", — заявил заместитель председателя фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених.

В частности, Мекленбург-Передняя Померания предложила 23 ноября создать защищенное государством юрлицо. Именно оно будет держать активы внутри фонда, который занимается защитой окружающей среды. Власти федеральной земли отметили, что действовать необходимо в "срочном порядке".
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Прайм: последние новости
В Германии оценили эффект от антироссийских санкций В Германии оценили эффект от антироссийских санкций Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты Мишустин ждет от министерств предложений по нормализации цен на продукты Путин предостерег от возврата в СССР, когда люди не могли купить продукты Путин предостерег от возврата в СССР, когда люди не могли купить продукты
Комментарии 2
Экономика , Бундестаг , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение