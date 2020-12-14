Мигрантов на стройках заменят женщины

Женщины смогут частично заменить мигрантов в строительной отрасли. Об этом глава Национального объединения строителей Антон Глушков заявил РИА Новости.

1 января, как сообщал «Рамблер», вступят в силу положения приказа Министерства труда и социальной защиты России, которые сократят перечень запрещенных для женщин специальностей более чем на 30 профессий.

В частности, они смогут выполнять ряд ремонтно-строительных работ, в том числе плитоломные работы, ряд арматурных работ, разборку зданий и сооружений, крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета.

Глушков отметил, что в строительной отрасли уже присутствуют позитивные тенденции с точки зрения сокращения гендерного дисбаланса. Он высказал мнение, что женщины смогут восполнить нехватку мигрантов на отделочных работах.

«Стройка становится более высокотехнологичной, и на стройке становится работать под силу и женщинам», — сообщил глава НОСТРОЯ.

Он обратил внимание на то, что на протяжении трех последних лет именно женщины занимали призовые места в конкурсах профессионального мастерства от НОСТРОЯ и WorldSkills в дисциплине «Сварка». При этом Глушков усомнился в том, что женщины смогут полностью заменить мигрантов на стройках.