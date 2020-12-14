Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.17
89.75
88.81
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
50.63
+0.28 Золото
1824.67
+0.01 РТС
1412.88
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.2155
+0.0228
30.11
1.1928
10.12
02.12
18.11

В России нашли замену мигрантам 

Артём Кульша 1 час назад
Мигрантов на стройках заменят женщины
Фото: РИА Новости
Женщины смогут частично заменить мигрантов в строительной отрасли. Об этом глава Национального объединения строителей Антон Глушков заявил РИА Новости.
1 января, как сообщал «Рамблер», вступят в силу положения приказа Министерства труда и социальной защиты России, которые сократят перечень запрещенных для женщин специальностей более чем на 30 профессий.
В частности, они смогут выполнять ряд ремонтно-строительных работ, в том числе плитоломные работы, ряд арматурных работ, разборку зданий и сооружений, крепление конструкций и деталей с применением строительно-монтажного пистолета.
Глушков отметил, что в строительной отрасли уже присутствуют позитивные тенденции с точки зрения сокращения гендерного дисбаланса. Он высказал мнение, что женщины смогут восполнить нехватку мигрантов на отделочных работах.

«Стройка становится более высокотехнологичной, и на стройке становится работать под силу и женщинам», — сообщил глава НОСТРОЯ.

Он обратил внимание на то, что на протяжении трех последних лет именно женщины занимали призовые места в конкурсах профессионального мастерства от НОСТРОЯ и WorldSkills в дисциплине «Сварка». При этом Глушков усомнился в том, что женщины смогут полностью заменить мигрантов на стройках.
В ноябре в Министерстве внутренних дел сообщили, что, согласно данным на 30 сентября, более 1,79 миллиона иностранных граждан осуществляли трудовую деятельность в России, то есть на 22,5% меньше, чем по данным на 30 сентября 2019 года.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Комментарии 1
Экономика , Антон Глушков , МВД , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение