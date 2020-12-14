Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.17
89.75
88.81
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
50.63
+0.28 Золото
1824.67
+0.01 РТС
1412.88
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.2155
+0.0228
30.11
1.1928
10.12
02.12
18.11

В Кремле попросили не связывать курс рубля и цены на еду 

Lenta.ru 1 час назад
В Кремле призвали не связывать курс рубля и цены на еду
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен на продукты российского производства и падение курса рубля с начала года «главным образом не связаны», сообщает «Интерфакс».
Он попросил не воспринимать слова Владимира Путина о международной конъюнктуре, оказывающей влияние на многие процессы в экономике, как объяснение внутренней стоимости отечественной сельхозпродукции.
Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства не говорил непосредственно про курс рубля, только про влияние пандемии коронавируса. Но вот повышение цен на простейшие продукты «трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами».
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Последние новости
Власти России начали замораживать цены на продукты Власти России начали замораживать цены на продукты «Аэрофлот» ввел строгое правило допуска пассажиров на борт в пандемию «Аэрофлот» ввел строгое правило допуска пассажиров на борт в пандемию Россия продлила запрет на ввоз еды Россия продлила запрет на ввоз еды
Экономика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение