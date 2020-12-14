В Кремле призвали не связывать курс рубля и цены на еду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен на продукты российского производства и падение курса рубля с начала года «главным образом не связаны», сообщает «Интерфакс»

Он попросил не воспринимать слова Владимира Путина о международной конъюнктуре, оказывающей влияние на многие процессы в экономике, как объяснение внутренней стоимости отечественной сельхозпродукции.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства не говорил непосредственно про курс рубля, только про влияние пандемии коронавируса. Но вот повышение цен на простейшие продукты «трудно объяснить различными инфляционными и так далее процессами».