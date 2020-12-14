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Названа дата подписания соглашений о стабилизации цен 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Названа дата подписания соглашений о стабилизации цен
Фото: РИА Новости
Подписание соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России ожидается к 18 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом обсуждения соглашений.

"Подписание соглашений ожидается к 18 декабря", — сказал собеседник агентства.

В понедельник министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями для стабилизации цен будут заключены до 20 декабря.
Председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахара") Андрей Бодин не ответил на звонок. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил РИА Новости, что соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло начнет действовать с 20 декабря.

"С 20 декабря все начнет действовать, по маслу все согласовано. (Будет действовать — ред.) До 31 марта", — сообщил Мальцев.

Он уточнил, что в соглашении будет прописана возможность его продления. По словам исполнительного директора союза, в рамках соглашения цены на подсолнечное масло не будут фиксированными, однако цены в рознице не будут выше 110 рублей за килограмм.
Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. Производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
Кроме того, Россия планирует одновременно, с 15 февраля до 30 июня 2021 года, ввести квоту на экспорт зерна и пошлину — для пшеницы. Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Наконец, Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в 10% вместо текущих 30%.
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Комментарии 1
Экономика , Максим Решетников , Андрей Бодин , Михаил Мальцев , Минэкономразвития , РИА Новости
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