Банки в 1,5 раза нарастили вывоз наличных евро

Российские банки в октябре в полтора раза увеличили вывоз наличных евро: он составил 141,1 миллиона в долларовом эквиваленте против 92,6 миллиона в сентябре, следует из данных Банка России

При этом вывоз наличной иностранной валюты в целом увеличился более чем в 1,3 раза: с 445,6 миллиона долларов в сентябре до 609,7 миллиона в октябре (вывоз долларов увеличился с 350,8 до 465,2 миллиона).

Ввоз наличной иностранной валюты по сравнению с первым месяцем осени также несколько увеличился — на 2,4%, с 1,74 миллиарда доллара до 1,79 миллиарда. При этом ввоз долларов увеличился на 10,5% (с 1,38 миллиарда до 1,53 миллиарда), а ввоз евро, наоборот сократился. Октябрьский результат оказался на 34,7% ниже сентября (214,4 миллиона против 328,3 миллиона).