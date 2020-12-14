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У США остался лишь один способ помешать «Северному потоку 2» 

Прайм 2 часа назад
Назван единственный способ для США помешать «Северному потоку 2»
Фото: Reuters
США полны решимости не допустить завершения "Северного потока 2" и заявляют, что он никогда не заработает. Однако в реальности рычагов давления на проект у них осталось мало — есть несколько совсем жестких решений, но не факт, что Вашингтон на них отважится. Выше вероятность того, что начнутся обсуждения вариантов компромисса и способов ухода от санкций.
Строительство "Северного потока 2" возобновилось на минувшей неделе, невзирая на активное противодействие со стороны США. Трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в исключительной экономической зоне Германии и, по оценке экспертов, для завершения работы понадобится несколько месяцев.
По мнению Bloomberg, Россия продолжит достраивать "Северный поток 2", несмотря на усилия США. Однако в Вашингтоне не намерены уступать — там решительно настроены не допустить начала работы трубопровода, который, по мнению властей страны, даст России возможность "слишком сильно влиять на Европу" и лишит американский сжиженный газ доли на этом рынке.
В администрации США в выходные заявили, что "Северный поток 2" "никогда не будет транспортировать российский газ", а американский сенат подавляющим большинством голосов одобрил 740-миллиардный военный бюджет с санкциями против "Северного потока 2". При таком уровне поддержки документ сможет преодолеть вето, которое обещал наложить на него президент Дональд Трамп. Ограничения могут быть одобрены уже в декабре.
Однако, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, серьезно на проект это уже не повлияет. "Санкционная политика США против "Северного потока-2" дошла до своего предела. По сути, если её продолжать, то Вашингтон должен будет наложить санкции уже на правительственные учреждения Германии, что приведёт к непредсказуемым последствиям", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
Он напомнил, что "Северный поток-2" имеет стратегическое значение для ФРГ, которая хочет избавиться от угольной энергетики в пользу возобновляемых источников. Полностью покрыть свои потребности в энергии за счёт ветряных и солнечных электростанций Германия не сможет, поэтому природный газ становится очевидной альтернативой. Потребность в нём будет только возрастать в течение ближайших 15 лет.

ЧТО ПРЕДПРИМУТ США

В этой ситуации возможные варианты действий США весьма ограничены, уверены аналитики. Ожидается, что следующая порция санкций будет касаться компаний, которые имеют доступ к американской финансовой системе и предоставляют страховые и сертификационные услуги организациям, достраивающим газопровод. Это предсказуемо, но опять-таки некритично для проекта. "На наш взгляд, новые санкции не в силах полностью остановить строительство, только приостановить на время", — говорит аналитик ГК "Финам" Иван Семченков.
По словам Кочеткова, эти ограничения можно преодолеть использованием специально созданных структур или исключительным привлечением российских компаний, которые не работают на внешнем рынке.
Надежды на то, что Трамп что-либо заблокирует напрасны, поскольку он сам являлся ярым сторонником продвижения американского СПГ на рынок Европы. Скорее всего, заявления о вето продиктованы внутриполитической борьбой и намерениями уходящего президента напоследок ограничить соцсети.

СПУСТИТЬ НА ТОРМОЗАХ

В ближайшее время в Америке будет проходить передача власти, и в январе вступит в должность новый избранный президент США, поэтому пока не ожидается повышенной санкционной риторики.
Новая администрация не даст задний ход, так как поставки СПГ отвечают интересам американского бизнеса, однако определенное "спускание на тормозах" все же возможно.
Для Трампа доминирование американских компаний на мировом рынке было основным направлением внешней политики: это и введение тарифов на экспорт Китая, и выход из ядерной сделки с Ираном, чтобы подтолкнуть цены на нефть вверх и помочь сланцевым компаниям США остаться на плаву.
Для Байдена доминирование в торговле не является приоритетом, хотя многие считают его антироссийским лидером, настроенным на ужесточение санкций. С другой стороны, "Северный поток-2" был признан Германией как экологический проект. Байден — за зеленую энергетику, и поэтому нельзя исключать, что европейские союзники могут убедить его не поддерживать дальнейшие санкции, рассуждает Семченков.

"Администрация Джо Байдена может оказаться более аккуратной в международных вопросах, включая торговые войны. Поэтому перспективы "Северного потока-2" немного улучшаются. Вряд ли Вашингтон дойдёт до того, чтобы накладывать санкции на правительство своего союзника в Европе", — согласен Кочетков.

В этой ситуации эксперты склонны обсуждать не новые агрессивные меры США по отношению к газопроводу, а способы компромисса и ухода от санкций. Повышается вероятность принятия альтернативного плана, когда Германия предоставит инфраструктуру для доступа американского СПГ на свой рынок, но в дальнейшем эти поставки уже будут конкурировать на коммерческой основе с трубопроводным газом из РФ.
Ограничения на поставки газа по трубопроводу под предлогом санкций, о которых предупреждают многие аналитики, вполне возможны. Однако Европа уже приспособилась их обходить и наработала механизмы. Так, торгуя с Ираном после выхода США из ядерной сделки, европейцы пользовались бартерным обменом или не указывали конечным бенефициаром иранские компании. "США могут изменить тактику, но, на наш взгляд, проект будет закончен, и введение санкций на ограничение поставки газа не принесёт успехов", — заключил аналитик "Финам".
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Экономика , Андрей Кочетков , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Открытие Брокер , Администрация США , Bloomberg
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