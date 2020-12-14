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Эксперт ожидает снижения темпов роста экономики Китая в ближайшие годы 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Эксперт: Китай не будет активно интегрироваться в мировую экономику
Фото: Reuters
В ближайшие годы ожидается некоторое снижение темпов роста экономики Китая, его большая ориентированность на внутреннее развитие с сохранением внешнеэкономических контактов, которые у него есть, ситуацию можно развернуть в свою пользу, считает директор института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александр Кнобель.

"Китай потому и является одной из ведущих экономик мира, потому что какое бы действие он ни совершал, и какую бы политику он ни декларировал, это всегда будет рассматриваться и как возможность, и как угроза. Сейчас воспринимается как риск тот факт, что Китай больше не будет инвестировать, и больше не так активно будет интегрироваться в мировую экономику, как это было в предыдущие 20-30 лет", — отметил эксперт в ходе своего выступления в клубе "Валдай" по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета.

По его словам, когда Китай интегрировался и активно инвестировал в экономику регионов мира, это тоже рассматривалось как риск, говорилось, что китайские инвестиции несут в себе определенные издержки, поскольку всегда сопряжены с переходом собственности под контроль этого огромного конгломерата.

"В этом смысле, наверное, мы действительно будем ожидать в ближайшие годы некоторого снижения темпов роста Китая, некую больше его ориентированность на внутреннее развитие с сохранением тех внешнеэкономических контактов, которые у них есть, поэтому, я думаю, что эту ситуацию — наоборот — можно развернуть в свою пользу и использовать менее агрессивные подходы китайской стороны, если таковые будут иметь место", — считает специалист.

Он добавил, что зоны свободной торговли с большим партнером в глобальном смысле всегда "благо", но "благо, сопряженное с определенными рисками". "Вообще любое изменение экономической политики — внешнее или внутреннее — надо понимать, что всегда будет сопряжено с потерей каких-то участников", — заключил Кнобель.
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Комментарии 2
Экономика , Александр Кнобель , Валдайский клуб
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