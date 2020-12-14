Соглашение о стабилизации цен согласились подписать 60 торговых сетей 

Виктор Евтухов. Около 60 крупных российских розничных сетей, Масложировой союз России и Союз сахаропроизводителей России готовы подписать соглашение о стабилизации цен, заявил замглавы Минпромторга России

«Будет сделано все, чтобы цены стабилизировать. Будет подписано соглашение между ретейлерами. Сегодня к этому подписанию готовы почти 60 крупных и федеральных, и региональных розничных сетей и два союза — масложировой и сахарный», — сказал замглавы Минпромторга в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

Он также сообщил, что дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не будет.

«Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно. По основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита с фиксацией цен на социально значимые товары не будет», — подчеркнул Евтухов.

Замглавы Минпромторга отметил, что российские власти не допустят того, чтобы цены на сахар или подсолнечное масло в России стабилизировались за счет других товаров. Евтухов добавил, что «и производителям социально значимых товаров постараемся оказать максимальную помощь и поддержку».

«Но я хочу отметить: если кто-то попытается на этом сыграть — например, есть различные бренды того же масла, сахара, — так вот, если кто-то захочет придержать эти позиции у себя, не направлять их в продажу, то мы будем информацию эту получать из мониторинга, от торговых сетей, она будет поступать к нам с ФАС, в Минсельхоз. Соответственно, дальше уже — правоохранительные органы. То же самое касается и брендированного яйца, и других социально значимых позиций. Здесь реакция будет незамедлительной», — заключил он.

В среду, 9 декабря, президент Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал министерства за рост цен на основные продукты, потребовав за неделю принять меры для прекращения их роста. Президент обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.