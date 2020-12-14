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В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен 

РИА Новости 2 часа назад
В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен
Фото: РИА Новости
Дефицита социально значимых товаров в России после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар не будет, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно. По основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита с фиксацией цен на социально значимые товары не будет", — сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
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