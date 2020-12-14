В Минпромторге исключили дефицит товаров после стабилизации цен 

"Отдельно хочу подчеркнуть во избежание спекуляций и ажиотажа: запасов на складах меньше не стало. Всего более чем достаточно. По основной потребительской корзине торговыми сетями еще с весны сформированы минимум двухмесячные запасы. Дефицита с фиксацией цен на социально значимые товары не будет", — сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".