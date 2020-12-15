Сбер предупредил об оттоке триллионов рублей из банков

Сбер спрогнозировал отток от двух до четырех триллионов рублей, которых в настоящее время хранятся в банках, в цифровой рубль. По оценке кредитного учреждения, это может произойти в течение трех лет, пишет РБК.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что сейчас на рынке нет большого профицита ликвидности.

«Эти же средства (2-4 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру») перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок», — предрек он.

По словам Попова, переток около 10 процентов безналичных денежных средств в цифровой рубль приведет к росту кредитных ставок на половину процентного пункта.