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России предрекли отток триллионов рублей из банков 

Lenta.ru и ещё 14 1 час назад
Сбер предупредил об оттоке триллионов рублей из банков
Фото: РИА Новости
Сбер спрогнозировал отток от двух до четырех триллионов рублей, которых в настоящее время хранятся в банках, в цифровой рубль. По оценке кредитного учреждения, это может произойти в течение трех лет, пишет РБК.
Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что сейчас на рынке нет большого профицита ликвидности.

«Эти же средства (2-4 триллиона рублей — прим. «Ленты.ру») перестанут быть доступными для кредитования, что в конечном итоге приведет к дефициту ликвидности и, как следствие, к росту ставок», — предрек он.

По словам Попова, переток около 10 процентов безналичных денежных средств в цифровой рубль приведет к росту кредитных ставок на половину процентного пункта.
Зампред Совкомбанка Алексей Панферов в свою очередь считает, что оценить точно процент повышения ставок по кредитам и депозитам сложно, поскольку «неопределенность последствий будет вынуждать банки повышать ставки с "запасом", на один процентный пункт и более».
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Экономика , Алексей Панферов , Анатолий Попов , Совкомбанк , Сбербанк России , Lenta.ru
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