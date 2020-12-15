Россия разрешила ввоз томатов одного предприятия Азербайджана

— По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации, — говорится в сообщении.