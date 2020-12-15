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Сербия сделала выбор в пользу российского газа 

Вероника Полынина 1 час назад
Сербия сделала выбор в пользу российского газа
Фото: ТАСС
Сербия выбирает российский газ, потому что он более дешевый. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в Белграде, передает РИА «Новости».

«Российский газ самый выгодный и самый дешевый. Каждый раз, когда американцы спрашивают, почему не возьмете какой-нибудь другой газ, мы говорим — хотим, не проблема», — сказал Вучич.

Он сообщил, что трижды приезжал в Азербайджан на переговоры по газу с президентом страны Ильхамом Алиевым, однако предложенная цена Сербию не устраивала. Когда он обращался с просьбой «дать газ дешевле», в Баку объясняли, что по газопроводам TAP и TANAP невозможно поставлять достаточное количество газа для Сербии.

«Каждый раз, когда мы спрашивали, где есть более дешевый газ, мы не могли его получить», — заключил Вучич.

В ходе пресс-конференции Вучич также сообщил о намерении 29 или 30 декабря запустить подачу газа через газопровод «Балканский поток».

«До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года. Пока меня, "ужасного диктатора", не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и будет покупать то, что в ее интересах», — цитирует ТАСС сербского президента.

Как сообщал «Рамблер», «Балканский поток» — газопровод, который должен стать частью «Турецкого потока». После завершения строительства всей инфраструктуры газ в том числе будет поступать в Сербию и Венгрию.
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Экономика , Ильхам Алиев , Сергей Лавров , Александр Вучич , МИД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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