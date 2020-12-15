Сербия сделала выбор в пользу российского газа 

«До конца года мы пустим газ, наша экономика будет развиваться и займет первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года. Пока меня, "ужасного диктатора", не свергли, Сербия будет вести себя по-хозяйски и будет покупать то, что в ее интересах», — цитирует ТАСС сербского президента.