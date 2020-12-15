Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите кино за 1 рубль на все праздники!
Выберите кино за 1 рубль на все праздники! Включите сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.65
89.75
89.60
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.63
89.03
Индексы и котировки Brent
50.53
–0.18 Золото
1852.25
+0.00 РТС
1398.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.12
1.2150
+0.0222
30.11
1.1928
11.12
03.12
19.11

Вучич назвал дату запуска газа по «Балканскому потоку» 

ИА Regnum 1 час назад
Президент Сербии рассказал о скором запуске «Балканского потока»
Фото: РИА Новости
Запуск Сербией газа по трубопроводу «Балканский поток» состоится 29 или 30 декабря 2020 г., сообщил 15 декабря журналистам сербский президент Александр Вучич.
Вучич заявил, что сотрудничество с Россией по газу поможет развитию экономики Сербии. Она в итоге «займёт первое место по уровню роста в Европе в этом году и в следующие три года».
Сербский президент отметил, что он намерен покупать то, что отвечает интересам его страны. Он выразил благодарность Москве «за корректность в этом вопросе».

«Всё идёт нормально, мы 30 или 29 декабря пустим газ», — Вучич.

Он добавил, что российский газ — самый выгодный. Вучич рассказал, что предложил Азербайджану закупать у него газ, но по цене ниже, чем у России. На это был ответ, что «достаточно газа для Сербии» нет.
Напомним, «Балканский поток» — это газопровод, который должен стать частью «Турецкого потока» на территории Болгарии. Запуск «Турецкого потока» состоялся 8 января 2020 г.
Видео дня. Микроквартирный запрос: спрос на 10-метровые квартиры растет
ИА Regnum: последние новости
В сети оценили совет властей Британии магазинам запасаться продовольствием В сети оценили совет властей Британии магазинам запасаться продовольствием Аналитики назвали долю находящихся в «квалификационной яме» работников в РФ Аналитики назвали долю находящихся в «квалификационной яме» работников в РФ Ждет ли РФ скачок цен на сахар и подсолнечное масло весной 2021 года? Ждет ли РФ скачок цен на сахар и подсолнечное масло весной 2021 года?
Комментарии 206
Экономика , Александр Вучич
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение