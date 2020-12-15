Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией 

"Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители, потому что COVID начался, и где эти деньги взять? Пятьсот миллионов долларов — кредит… дали. Думаю, надо экономику "подтянуть", будет экономика — будет и здравоохранение. И я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID", — заявил Лукашенко в Могилеве на встрече с сотрудниками областной клинической больницы, соответствующий видеофрагмент показал телеканал ОНТ.