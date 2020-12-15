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Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией 

РИА Новости 1 час назад
Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией
Фото: РИА Новости / БелТА Перейти в фотобанк
Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что перечислил Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР. Тогда же минэнерго республики сообщило, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, однако сумма расчетов не называлась.

"Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители, потому что COVID начался, и где эти деньги взять? Пятьсот миллионов долларов — кредит… дали. Думаю, надо экономику "подтянуть", будет экономика — будет и здравоохранение. И я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID", — заявил Лукашенко в Могилеве на встрече с сотрудниками областной клинической больницы, соответствующий видеофрагмент показал телеканал ОНТ.

В начале сентября Александр Новак, который тогда занимал должность главы Минэнерго РФ, говорил, что премьер-министры России и Белоруссии дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед "Газпромом".
Между "Газпромом" и "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена на поставку российского газа в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров.
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Экономика , Александр Новак , Александр Лукашенко , Газпром , Минэнерго
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