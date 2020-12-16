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Белоруссия выплатила России 200 млн долларов долга за газ 

BFM.RU и ещё 2 51 минуту назад
Белоруссия выплатила России $200 млн долга за газ
Фото: РИА Новости
Белоруссия погасила перед Россией 200 млн долларов долга за природный газ, передает РИА Новости.
Президент Александр Лукашенко заявил, что средства Минск взял из кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что перечислил Белоруссии кредит в 500 млн долларов из средств ЕФСР. Тогда же Минэнерго республики сообщило, что Минск полностью рассчитался с «Газпромом» за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, однако сумма расчетов не называлась.
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