Белоруссия выплатила России $200 млн долга за газ

Белоруссия погасила перед Россией 200 млн долларов долга за природный газ, передает РИА Новости.
Президент Александр Лукашенко заявил, что средства Минск взял из кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).
В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что перечислил Белоруссии кредит в 500 млн долларов из средств ЕФСР. Тогда же Минэнерго республики сообщило, что Минск полностью рассчитался с «Газпромом» за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, однако сумма расчетов не называлась.