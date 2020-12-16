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Володин: Госдума сэкономила свыше 1 млрд рублей на поездках за рубеж 

News.ru 5 минут назад
Госдума сэкономила 1 млрд рублей на поездках за рубеж
Фото: globallookpress.com
Госдума в этом году сэкономила свыше 1,3 млрд рублей за счёт сокращения расходов нижней палаты. В резервный фонд правительства РФ уже перечислены 712,8 млн рублей бюджетных денег.
Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что в эту сумму входят деньги, которые были сэкономлены, в частности, за счёт сокращения поездок депутатов за границу, пишет «Российская газета».
В прошлом году Госдума вернула в российскую казну 394 млн рублей. В 2018 году было сэкономлено 500 млн рублей, в 2017-м — 706 млн рублей.
В 2020 году объём финансирования Государственной думы составил порядка 11 млрд рублей. В 2021 году на работу нижней палаты парламента, согласно пояснительной записке к бюджету, планируется направить 13,04 млрд рублей, в 2022-м — 12,38 млрд, в 2023 году объём финансирования депутатов составит 12,7 млрд рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что благодаря так называемому совершенствованию пенсионной системы бюджет России смог сэкономить 21,5 млрд рублей. Об этом NEWS.ru рассказали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
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Комментарии
Экономика , Госдума , "Российская газета"
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