Госдума сэкономила 1 млрд рублей на поездках за рубеж

Госдума в этом году сэкономила свыше 1,3 млрд рублей за счёт сокращения расходов нижней палаты. В резервный фонд правительства РФ уже перечислены 712,8 млн рублей бюджетных денег.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он пояснил, что в эту сумму входят деньги, которые были сэкономлены, в частности, за счёт сокращения поездок депутатов за границу, пишет «Российская газета».

В прошлом году Госдума вернула в российскую казну 394 млн рублей. В 2018 году было сэкономлено 500 млн рублей, в 2017-м — 706 млн рублей.

В 2020 году объём финансирования Государственной думы составил порядка 11 млрд рублей. В 2021 году на работу нижней палаты парламента, согласно пояснительной записке к бюджету, планируется направить 13,04 млрд рублей, в 2022-м — 12,38 млрд, в 2023 году объём финансирования депутатов составит 12,7 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что благодаря так называемому совершенствованию пенсионной системы бюджет России смог сэкономить 21,5 млрд рублей. Об этом NEWS.ru рассказали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).