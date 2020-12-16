Тормоз экономики: россияне увязли в «квалификационной яме»

Пока власти опасались массовой безработицы, рынок труда попал в "квалификационную яму" — эксперты The Boston Consulting Group обнаружили, что почти половина россиян занимает должности, не соответствующие их компетенции. Потеря производительности труда, в свою очередь, негативно сказывается на экономике. В BCG считают, что устранение такой "ямы" в России может обеспечить ежегодное увеличение темпов роста ВВП минимум на 1%.

Около 45% занятых на рынке труда в России попадают в «квалификационную яму» — это значит, что их компетенции избыточны или недостаточны для выполняемой работы, говорится в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Отмечается, что это довольно высокое значение показателя. Это значит, что почти половина занятых неэффективно реализуют себя на работе, а государство или работодатели либо недополучают в производительности труда, либо переплачивают за обучение невостребованным компетенциям.

Анализ BCG говорит о необходимости обратиться к трем важнейшим элементам — компетенциям, мотивации и возможностям, которые лежат в основе формирования динамичного и продуктивного рынка труда, говорится в отчете. Так, по подсчетам аналитиков, несоответствие навыков работников современным требованиям приводит к тому, что каждый год мировая экономика облагается дополнительным шестипроцентным «налогом» в связи с потерями производительности труда, и BCG считает, что к концу 2020 года эти цифры могут достичь 11% мирового ВВП.

По мнению соавтора отчета, управляющего директора и партнера BCG Сергея Перапечки , каждая страна должна сделать борьбу с «квалификационной ямой» приоритетом в политике развития человеческого капитала, поскольку эта проблема остается дорогостоящим бременем, сдерживающим возможности экономического роста в будущем.

В BCG уверены, что в России снятие проблемы «квалификационной ямы» может обеспечить прогнозируемое ежегодное увеличение темпов роста ВВП не менее чем на 1%.

При этом аналитики обращают внимание на то, что ряд мер, предпринимаемых для преодоления последствий пандемии, помогают бороться с вышеуказанной проблемой уже сейчас. Среди них — организация цифровых платформ по переобучению и подбору талантов, помощь в удаленном развитии навыков посредством онлайн-образования, а также поощрение и стимулирование обучения новым навыкам и повышения квалификации во время кризиса.

«Реальность такова, что сегодняшний 25-летний молодой человек должен быть готов к смене 3-5 профессий в течение своей профессиональной жизни. Если раньше технического образования хватало на 10 лет без повышения квалификации, то сейчас этот срок сжимается до 2 лет по многим специальностям. Поэтому решение вопросов квалификации, мотивации и возможностей занимает важное место в комплексе мер для преодоления «квалификационной ямы», — говорит Сергей Перапечка.

Проблема «квалификационной ямы» и, как следствие, низкий уровень производительности труда действительно серьезно тормозят экономику, соглашается генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. По ее словам, проблема недостаточности компетенций среди кадров актуальна не только для России — в мире «кадровая яма» затронула каждого третьего жителя планеты — всего 1,3 млрд человек. В денежном выражении это триллионы выпавших долларов в мировом ВВП. И проблема будет только набирать оборот — через 10 лет эти цифры вырастут по меньшей мере еще на 100 млн человек, уверена эксперт.

Такая динамика обусловлена сразу несколькими факторами, главные из которых — низкая социальная мобильность населения, появление новых профессий и целых отраслей и не поспевающая за спросом система образования, объясняет Ускова. Сюда же она относит бурное развитие технологий, автоматизацию и цифровизацию бизнес-процессов, которые не только предъявляют новые требования к компетенциям сотрудников, но и влекут за собой исчезновение из рабочих расписаний целых профессий — юристов, бухгалтеров и всех тех, чей труд может быть автоматизирован специальным софтом.

«Для решения этой проблемы необходим целый комплекс мер — это и создание новых рабочих мест, и модернизация производств, и развитие альтернативных форм занятости. Так, самозанятость сейчас отчасти компенсирует растущую безработицу и позволяет людям не терять в доходах, занимаясь своим делом или работая на краткосрочных контрактах с низкими налоговыми ставками», — говорит Ускова, подтверждая тезис BCG о том, что меры по борьбе с коронавирусом помогают решать и проблему «квалификационной ямы».

Некоторый разрыв между уровнем квалификации работников и работы всегда существовал и сглаживался постепенно в процессе практической деятельности, отмечает доктор экономических наук, профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков . Другое дело, что средний уровень квалификации работников у нас довольно низкий. Мало высококвалифицированных специалистов, особенно их недостаток ощущается в технологических отраслях и сказывается на конкурентоспособности нашей продукции, подчеркивает эксперт.

После завершения эры высоких цен на нефть стало очевидно, что в российской экономике уровень оплаты труда был завышенным относительно его производительности, соглашается руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган

«Отчет BCG обнажил неэффективность российского рынка труда, для которого характерна либо избыточная, либо недостаточная квалификация работников. Это и сигнал наличия изъянов в работе системы образования и низкого уровня организации бизнес-процессов, и низкой мобильности граждан, которая может проистекать из особенностей менталитета и больших расстояний», — говорит эксперт.

При этом он уверен, что усилия по расшивке этих узких мест способны дать позитивный эффект и без значительных инвестиций.

Кроме того, Михаил Коган замечает, что текущее повышенное внимание властей страны к цифровизации экономики с перестройкой работы всех государственных служб, запуском соответствующей национальной программы, введением налоговых преференций для IT-сектора создают зону для общего повышения эффективности и роста производительности труда. В принятом общенациональном плане восстановления экономики этому нашло отражение нормативное правовое обеспечение удаленного режима работы и совершенствование режима неполной занятости и самозанятости.

По мнению эксперта, способствовать смягчению остроты проблемы наличия «квалификационных ям» может и явление новых «цифровых» профессий с относительно низким порогом для переквалификации.

Текущий год как нельзя ярко продемонстрировал, что наиболее важный навык сейчас — умение переобучаться, подчеркивает управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель. Он напоминает о том, что режим весенней самоизоляции вынудил бизнесы резко перестроить свои процессы: те, кто хотел — смогли адаптироваться и ушли в онлайн, и дальнейшая диджитализация повлечет за собой существенные изменения в производственных отраслях, ретейле, сфере развлечений и многих других.