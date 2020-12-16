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Собянин раскрыл потери бюджета от ковида 

Артём Кульша 15 минут назад
Собянин раскрыл потери бюджета от ковида
Фото: РИА Новости
Бюджет Москвы потерял 600 миллиардов рублей в 2020 году. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал мэр города Сергей Собянин.
Сегодня он выступает с отчетом в Московской городской думе. В ходе него градоначальник сообщил, что по итогам года потери столичного бюджета превысят 600 миллиардов. Из них 300 миллиардов были потрачены на мероприятия, связанные с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

«Пандемия стала жестким экзаменом на прочность и эффективность всей системы управления городом», — отметил он.

Также Собянин высказал мнение, что режим повышенной готовности, объявленный в Москве 10 месяцев назад, стал оптимальным путем здравого смысла в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, он сообщил, что в 2021 году в городе будет сохранена программа поддержки бизнеса.
В ноябре мэр столицы сообщил, что ни одна социальная программа не была урезана в бюджете города из-за пандемии COVID-19, все они были проиндексированы. Также он рассказал, что проект московского бюджета предполагает, что за три года заимствования составят рекордную сумму — более 700 миллиардов рублей.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 73,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 2,73 миллиона человек.
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Экономика , Сергей Собянин , Мосгордума
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