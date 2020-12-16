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Чубайс назвал Гайдара автором улучшения жизни в России 

Lenta.ru 1 час назад
Чубайс посетовал на недооцененность идей Гайдара
Фото: Reuters
Советский и российский экономист, идеолог реформ 1990-х годов Егор Гайдар был автором тех идей и решений, которые в дальнейшем позволили улучшить жизнь в России. Об этом в своем Facebook написал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
По его словам, развитие высказанных тогда предложений позволило в дальнейшем оказывать значимую поддержку многодетным семьям и малому бизнесу, а также избежать скачка потребительских цен.
Идеи Гайдара, подчеркнул Чубайс, оказали влияние на создание Стабилизационного фонда, устойчивый бюджет и низкую инфляцию.

«Как жаль, что это понимают только специалисты», — заключил чиновник.

Егор Гайдар скончался 16 декабря 2009 года в возрасте 53 лет. С 1991 по 1994 годы он занимал различные должности в российском правительстве. Он являлся одним из главных идеологов перестройки и перехода от социализма к капитализму. Однако перед своей смертью Гайдар признавал, что проблему разделения власти и собственности решить не удалось.
Чубайс был одним из главных соратников Гайдара среди реформаторов. Они познакомились еще в конце 1980-х годов и вместе работали в правительстве. В последние 12 лет Чубайс возглавлял «Роснано», в декабре 2020 года он ушел в отставку.
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Комментарии 1
Экономика , Егор Гайдар , Анатолий Чубайс , Роснано , Правительство РФ
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