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Всемирный банк указал на тренд дедолларизации вкладов в России 

Прайм 26 минут назад
Всемирный банк указал на тренд дедолларизации в России
Фото: EPA
Всемирный банк оценивает долларизацию российской экономики как довольно низкую и отмечает тренд на снижение доли долларовых вкладов, говорится в докладе банка об экономике России.

"Риски валютного кредитования увеличились вследствие обесценения рубля и дестабилизации международной торговли. Однако долларизация российской экономики сокращается и сейчас находится на довольно низком уровне: кредиты в иностранной валюте составляют в совокупности 19% от общего объема кредитов, а вклады в иностранной валюте — около 27% от общей суммы вкладов (на 1 января 2015 года эти показатели составляли около 25% и 36%, соответственно)", — отмечается в докладе.

Экономисты обращают внимание, что вклады в иностранной валюте (в основном, в долларах и евро) теряют свою привлекательность в России из-за того, что процентные ставки по вкладам в этих валютах близки к нулю.
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"У клиентов банков довольно ограниченные инвестиционные возможности, поэтому они переключаются на вклады в рублях, что приводит к дальнейшей дедолларизации банковских балансов. Чистая валютная позиция банков строго контролируется Банком России и на уровне банковской системы близка к нулю (0,3% у 20 крупнейших кредитных организаций, на долю которых приходится почти 80% всех активов банковского сектора)", — говорится в документе.

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Экономика , Всемирный Банк , Центральный банк России
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