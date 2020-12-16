Всемирный банк указал на тренд дедолларизации в России

"Риски валютного кредитования увеличились вследствие обесценения рубля и дестабилизации международной торговли. Однако долларизация российской экономики сокращается и сейчас находится на довольно низком уровне: кредиты в иностранной валюте составляют в совокупности 19% от общего объема кредитов, а вклады в иностранной валюте — около 27% от общей суммы вкладов (на 1 января 2015 года эти показатели составляли около 25% и 36%, соответственно)", — отмечается в докладе.