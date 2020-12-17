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В США заявили, что продолжат вводить санкции по «Северному потоку — 2» 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении проекта "Северный поток — 2" и рассчитывают, что им удастся помешать его реализации. Об этом заявил в среду на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

"Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект", — утверждал он. "Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод", — полагает американский дипломат.

Меркель пообещала поддерживать «Северный поток-2»
По мнению Робинсона, остановка "Северного потока — 2" может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем. Согласно его версии, в настоящее время Москва этим проектом стремится расширить свое влияние в Европе и "продвигать свои геополитические интересы".

"Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или же стремимся к улучшению отношений с Россией, то для этих будущих американо-российских отношений ключевую роль будет играть прекращение и сдерживание враждебного влияния России, и мы должны остановить трубопровод "Северный поток — 2", — считает заместитель помощника госсекретаря.

В свою очередь сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас), участвовавший в дискуссии, также выразил уверенность в успехе второй волны санкций. По мнению законодателя, благодаря дополнительным рестрикциям газ по трубопроводу "никогда не будет доставляться". Речь идет о санкциях, которые вошли в одобренный ранее обеими палатами Конгресса США проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (начался 1 октября). Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен наложить вето на этот пакет законопроектов из-за недовольства рядом вошедших в него положений.

"Вторая волна санкций вскоре будет подписана и станет законом. Это усилит давление еще больше. Вторая волна санкций нацелена на то, чтобы помешать второй волне усилий РФ", — сказал Круз.

11 декабря Сенат Конгресса США одобрил проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год, который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря. Трамп пообещал наложить на него вето, однако Конгресс в состоянии преодолеть его.
4 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают расширение США санкций против "Северного потока — 2" проявлением недобросовестной конкуренции, и заверяют, что Москва сделает все для защиты своих интересов.
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Экономика , Видео , Дмитрий Песков , Тед Круз , Дональд Трамп , Конгресс США
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