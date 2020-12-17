Напряженность в торговой войне Китая и Австралии обострилась

Австралийский уголь больше не приветствуется в китайских портах. Информация, впервые появившаяся в минувшее воскресенье в китайской ежедневной газете Global Times, близкой к коммунистическому режиму, была затем подтверждена намеком официального представителя Министерства иностранных дел Ван Вэньбиня: «Китайские власти недавно приняли соответствующие меры против определенных австралийских товаров, экспортируемых в Китай», сообщает парижская Les Echos.

Эта новость «глубоко обеспокоила» министра торговли Австралии Саймона Бирмингема. И не зря: уголь является вторым по величине экспортным продуктом Австралии, а Пекин, купивший его в прошлом году на 8,7 млрд евро, является одним из его основных потребителей.

Австралийский совет, представляющий горнодобывающую промышленность, призвал правительство восстановить связь с Китаем.

С тех пор китайские торговые санкции пошли дождем: запрет на импорт говядины, обвинения в демпинге в отношении бутилированного вина, повышение таможенных пошлин на ячмень на 80,5%, продукты, основным покупателем которых является Китай. Все эти меры могут обойтись австралийской экономике более чем в 10 миллиардов евро, хотя их последствия еще предстоит ощутить.

Не имея возможности достичь полюбовного соглашения, австралийское правительство объявило в среду, 16 декабря, что оно обратилось во Всемирную торговую организацию по вопросу о тарифах на ячмень, рискуя обострить напряженность с Пекином.

Тем не менее, австралийская экономика на данный момент достаточно хорошо сопротивляется атакам со стороны Китая, чему способствует значительный рост цен на железо. Из 100 миллиардов евро экспорта Австралии железная руда составляет почти половину.