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Строительство газопровода «Балканский поток» завершено 

ТАСС и ещё 9 2 часа назад
Строительство «Балканского потока» завершено
Фото: РИА Новости
Строительство газопровода "Балканский поток" завершено, он готовится к запуску, сообщает в четверг газета "Труд" со ссылкой на компанию "Булгартрансгаз", которая является заказчиком проекта. Издание уточняет, что в настоящее время приемку газопровода ведет государственная комиссия, после чего "Балканский поток" получит разрешение на эксплуатацию.
"Балканский поток" фактически является продолжением газопровода "Турецкий поток" через территорию Болгарии. В официальных документах он назван объектом "расширения газотранспортной инфраструктуры компании "Булгартрансгаз" параллельно северному, магистральному, газопроводу до болгаро-сербской границы". Название "Балканский поток" для газопровода предложил премьер-министр. Его строительством занимался консорциум "Аркад", в который входят компании Саудовской Аравии и Италии.
"Турецкий поток", запуск которого состоялся 8 января 2020 года, проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Далее идет сухопутная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда уже сейчас газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. В дальнейшем после завершения строительства всей инфраструктуры газ пойдет в Сербию и Венгрию. Пропускная способность газопровода протяженностью 930 км — 31,5 млрд куб. м газа в год. Протяженность болгарского газопровода 474 км.
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Экономика , Газета "Труд"
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