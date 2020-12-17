В России проведут эксперимент по маркировке БАДов

«Про пиво сейчас принимается решение о начале эксперимента. Если он начнется, то он начнется в следующем году. По кондитерке пока такие решения еще и не обсуждались. Кондитеры полгода назад вышли с тем, что они против маркировки, хотя об этом никто даже не говорил», — сказал Евтухов.