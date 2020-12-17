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В России решили маркировать БАДы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В России проведут эксперимент по маркировке БАДов
Фото: ТАСС
Эксперимент по маркировке биологически активных добавок (БАД) пройдет в России, такое решение приняла госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей.

«По БАДам было принято решение на государственной комиссии [по противодействию незаконному обороту промышленной продукции]. Они считают, что там большая проблема, поэтому тоже будет проводиться эксперимент», — передает ТАСС слова Евтухова.

Он подчеркнул, что это не значит скорого введения маркировки.

«Эксперимент проводится не день, не два, не месяц, не неделю. По лекарствам было больше трех лет, мы три раза откладывали внедрение, по молочке тоже достаточно долго. Минимум год-полтора проходит эксперимент», — сказал он.

Отвечая на вопросы бизнес-омбудсменов, он коснулся и возможности введения маркировки в других отраслях.

«Про пиво сейчас принимается решение о начале эксперимента. Если он начнется, то он начнется в следующем году. По кондитерке пока такие решения еще и не обсуждались. Кондитеры полгода назад вышли с тем, что они против маркировки, хотя об этом никто даже не говорил», — сказал Евтухов.

Напомним, ранее главный технолог Союза мороженщиков Наталья Уткина заявила, что введение обязательной маркировки мороженого в летний период может повлиять на качество продукции и даже вызвать сбои в работе отрасли.
Сенаторы из комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам внесли в Госдуму законопроект об обязательной маркировке стеклянной тары заводами-изготовителями, который запрещает производство в России крепкого алкоголя в полимерной таре.
В октябре президент Владимир Путин поручил правительству провести эксперименты по маркировке питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. В рамках эксперимента этикетки произведенной из виноматериалов алкогольной продукции промаркируют специальными знаками, которые помогут определить ее от сделанных из винограда спиртных напитков. Вместе с тем российские производители пива не поддержали идею маркировки пива в России. По их мнению, дополнительные расходы в связи с маркировкой могут привести к росту цен в магазинах.
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Комментарии
Экономика , Виктор Евтухов , Владимир Путин , Минпромторг , Госдума , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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