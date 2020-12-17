Курс доллара: что Центробанк сделает с рублем 

Евро, по мнению Бахтина, после заседания ЦБ останется в границах 88-90 рублей.

Последнее в этом году заседание регулятора пройдет 18 декабря. На нем станет известно, сохранит ли ЦБ ключевую ставку на рекордно низком уровне в 4,25 процента. В Банке России говорили, что пространство для снижения ставки все еще есть.

По мнению Бахтина, если ставку сохранят на прежней отметке, российская валюта отреагирует на этой нейтрально. Однако даже одно заявление ЦБ о потенциале для снижения ставки может стать негативным фактором для рубля.

В то же время позитивными факторами для российской валюты остаются интерес инвесторов к рынку, старт вакцинации по всему миру и стабильные нефтяные цены около 50 долларов за баррель.

Бахтин считает, что доллар продолжит дешеветь перед принятием в США нового пакета экономических стимулов. Благодаря этому расти в цене будут и сырьевые активы, и валюты развивающихся стран.

Среди факторов риска для рубля аналитик назвал вступление Джо Байдена в должность президента США, ухудшение ситуации с пандемией и уход инвесторов в иностранную валюту на новогодние каникулы.