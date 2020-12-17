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Под томским селом Батурино обнаружили 10 тонн золота 

Российская Газета 2 часа назад
Под томским селом Батурино обнаружили 10 тонн золота
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
В Томской области в окрестностях села Батурино обнаружено месторождение золота с запасами порядка 10 тонн. В ходе полевых испытаний здесь были выявлены новые рудные тела и россыпные проявления.

— Подтверждена золотоносность кор выветривания, а пробы пород переданы в независимую аккредитованную лабораторию для оценки содержания золота, — сообщает администрация Томской области.

Исследования "Западно-Сибирского испытательного центра" подтвердили содержание в пробах золота со средним показателем 4 грамма на тонну. А в отдельных образцах содержится более 10 граммов золота на тонну.
По данным экспертов, запасы золота в месторождении у Батурино составляют порядка 10 тонн.
В следующем году в Томской области будут созданы контуры зоны и 3D-модель месторождения.
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