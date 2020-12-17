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В Совфеде оценили заявление Госдепа по «Северному потоку — 2» 

RT на русском 1 час назад
В Совфеде назвали «безобразным» заявление США по «Севпотоку-2»
Фото: ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил заявление заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофера Робинсона о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Заявление, я не буду стесняться слов, безобразное. Равно как и позиция США в этом вопросе. Во-первых, эта сфера в принципе не подлежит санкциям, потому что это вопросы экономического сотрудничества. Причём (с позиции США) экономического сотрудничества между третьими странами, без участия США и не затрагивающие интересы Штатов. Во-вторых, понятно, что это всего лишь пропихивание своих интересов в ситуацию, где эти интересы сейчас не представлены, через попытку заблокировать российский природный газ и поставлять свой сжиженный на те же самые рынки», — сказал Косачёв.

Сенатор уверен, что «эта позиция не сработает».
Ранее Робинсон на интернет-конференции Атлантического совета сказал, что санкции работают и США остановят этот проект.
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Комментарии 2
Экономика , Константин Косачев , Госдеп США , Совет Федерации
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