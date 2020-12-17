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США пообещали остановить «Северный поток — 2» 

Артём Кульша 52 минуты назад
США пообещали остановить «Северный поток — 2»
Фото: Reuters
США остановят строительство Россией газопровода «Северный поток — 2» при помощи санкций. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.
Вчера он принял участие в онлайн-конференции аналитического центра «Атлантический совет». В ходе нее дипломат заявил, что при помощи «Северного потока — 2» Россия хочет расширить свое враждебное влияние в Европе и продвигать свои геополитические интересы. По его словам, США не хотят вводить санкции в отношении Москвы, но продолжат это делать, чтобы остановить реализацию проекта.

«Эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод», — убежден Робинсон.

Он заявил, что остановка строительства «Северного потока — 2» сыграет ключевую роль в улучшении российско-американских отношений. В свою очередь, сенатор-республиканец Тед Круз, также принимавший участие в конференции, выразил уверенность, что санкции США сделают так, что по «Северному потоку — 2» никогда не будет доставляться газ.
В октябре, как сообщал «Рамблер», Государственный департамент США распространил санкции против «Северного потока — 2» на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в реализации проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это примером рейдерской конкуренции, а линию США по постоянному введению санкций против России и ее экономических операторов — достаточно недружественной, деструктивной и наносящей вред двусторонним отношениям.
Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , Тед Круз , Госдеп США
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