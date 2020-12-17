США остановят строительство Россией газопровода «Северный поток — 2» при помощи санкций. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

Вчера он принял участие в онлайн-конференции аналитического центра «Атлантический совет». В ходе нее дипломат заявил, что при помощи «Северного потока — 2» Россия хочет расширить свое враждебное влияние в Европе и продвигать свои геополитические интересы. По его словам, США не хотят вводить санкции в отношении Москвы, но продолжат это делать, чтобы остановить реализацию проекта.

«Эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод», — убежден Робинсон.

Он заявил, что остановка строительства «Северного потока — 2» сыграет ключевую роль в улучшении российско-американских отношений. В свою очередь, сенатор-республиканец Тед Круз , также принимавший участие в конференции, выразил уверенность, что санкции США сделают так, что по «Северному потоку — 2» никогда не будет доставляться газ.