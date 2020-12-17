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Правительство установило сроки начала маркировки молочной продукции 

РИА Новости 20 минут назад
Кабмин РФ установил новые сроки введения маркировки «молочки»
Фото: РИА Новости
Правительство утвердило новые сроки введения обязательной маркировки молочной продукции в России: для сыра и мороженого она начнется 1 июня 2021 года, для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток — 1 сентября, а для продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря будущего года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Изменения внесены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Согласно прежней версии документа, маркировка отдельных видов молочной продукции должна была начаться 20 января, а для остальных — не позднее 1 октября 2021 года.
Согласно подписанному распоряжению, маркировка молочной продукции не будет распространяться на продукты, нетто-масса которых составляет 30 граммов и менее; на продукты, упакованные непромышленным способом в магазинах; а также на детское питание для детей до 3 лет и специализированное диетическое лечебное и профилактическое питание.
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