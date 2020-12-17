Пресс-конференция Путина 2020: «Северный поток-2» почти завершен 

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Президент РФ Владимир Путин назвал «Северный поток — 2» абсолютно выгодным проектом для Германии и отвечающим интересам всей Европы. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».

Путин выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к европейским интересам и не будет мешать строительству газопровода.

Он подчеркнул, что «Северный поток-2» почти завершен — осталось около 165 километров.

«Надеемся, что работы мы закончим», — заключил Путин.

Как писал «Рамблер», санкции США помешали проложить оставшиеся километры трубопровода, но 11 декабря в компании Nord Stream 2 AG заявили, что строительство возобновлено.