Президент РФ Владимир Путин связал выход России из кризиса, вызванного пандемией, с массовой вакцинацией. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».

Путина спросили о последствиях локдауна — страдает и средний, и малый бизнес, помощь предпринимателям все еще нужна.

Президент отметил, что власти направили на поддержку граждан и бизнеса 4,6 триллиона рублей — «беспрецедентные деньги».

«Выход из кризиса зависит от того, как быстро мы справимся с пандемией, перейдем к массовой вакцинации и сможем убрать все ограничения», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что всем нужно будет активно работать и тогда все задачи удастся решить. По словам Путина, власти рассчитывают, что ситуация изменится к лучшем в течение шести месяцев, а к началу 2022 года проблемы будут преодолены.

Как сообщал «Рамблер», в ходе пресс-конференции Путин рассказал, что падение ВВП России в 2020 году составит 3,6 процента — это меньше, чем в США и многих европейских странах.