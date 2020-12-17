Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.10
89.75
89.35
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.67
87.51
Индексы и котировки Brent
51.33
–0.10 Золото
1886.47
+0.17 РТС
1400.05
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
17.12
1.2245
+0.0143
02.12
1.2102
14.12
06.12
22.11

Пресс-конференция Путина: когда Россия выйдет из кризиса 

Елена Прошина 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин связал выход России из кризиса, вызванного пандемией, с массовой вакцинацией. Трансляцию ежегодной пресс-конференции Путина предоставил «Первый канал».
Путина спросили о последствиях локдауна — страдает и средний, и малый бизнес, помощь предпринимателям все еще нужна.
Президент отметил, что власти направили на поддержку граждан и бизнеса 4,6 триллиона рублей — «беспрецедентные деньги».

«Выход из кризиса зависит от того, как быстро мы справимся с пандемией, перейдем к массовой вакцинации и сможем убрать все ограничения», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что всем нужно будет активно работать и тогда все задачи удастся решить. По словам Путина, власти рассчитывают, что ситуация изменится к лучшем в течение шести месяцев, а к началу 2022 года проблемы будут преодолены.
Как сообщал «Рамблер», в ходе пресс-конференции Путин рассказал, что падение ВВП России в 2020 году составит 3,6 процента — это меньше, чем в США и многих европейских странах.
Комментарии
Экономика , Видео , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение