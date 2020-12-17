ЕС ввел в действие третий список санкций против Белоруссии 

Евросоюз ввел в действие третий пакет санкций в отношении Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС. Третий список санкций содержит имена еще 29 граждан страны и наименования семи организаций.

Так, в черных список попали предприятия оборонно-промышленного комплекта МЗКТ, АГАТ, Белтехэкспорта, а также управление делами президента Белоруссии.

Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении белорусского генпрокурора Александра Конюка, вице-премьера страны Анатолий Сивак , главы телерадиовещания Белоруссии, министра информации страны. 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко

После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. Между тем западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, в том числе Лукашенко.

Евросоюз последовательно подготовил уже два санкционных списка.