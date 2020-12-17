Чем закончилась пресс-конференция Путина 2020: итоги и тестовая версия

16-я ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина закончилась. За 4 часа 34 минуты президенту было задано 60 вопросов как от журналистов, так и от простых граждан. «Рамблер» представляет текстовую версию ключевых тем, затронутых на пресс-конференции Владимира Путина.

Подводя итоги 2020 года, президент назвал его «уж точно плохим» из-за пандемии коронавируса, которая «наложила отпечаток на все стороны нашей жизни: это локдауны, сокращение производства, сокращение перевозок, рабочих мест, падение доходов».

Падение ВВП

ВВП России сократилось на 3,6%. По словам Путина, это меньше, чем почти во всех западных странах.

«Мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы. Если вы хотите представить нас бензоколонкой, то это не имеет под собой никаких реальных оснований», — заявил российский лидер.

Здравоохранение

Система здравоохранения страны адекватно отреагировала на угрозу пандемии: за короткий срок было развернуто 277 тысяч коек, построено 40 центров для лечения ковидных больных, к настоящему моменту по этому направлению работают 150 тысяч врачей. Россия входит в тройку стран по объему тестирования. Российская вакцина от коронавируса появилась первой в мире.

Путин признался, что пока не привился российской вакциной от коронавируса:

«До таких как я вакцины еще не добрались. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших специалистов и пока вакцины не поставил, но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным».

Выборы 2021 года

Выборы в парламент в 2021 году будут другими из-за поправок в Конституцию — теперь у парламента больше полномочий, в том числе по формированию правительства.

Бедность

Ситуация в России удручающая, но в 2000 году было еще хуже: за чертой бедности жила треть населения страны, 29%.

«В 2017 году мы вышли на планку 12,3 процента живущих за чертой бедности. Сейчас эта планка приподнялась до 13,5 процентов. Это все равно очень много. План такой: к 2030 году уйти с 13,5% до 6,5%», — сказал Путин.

Русские хакеры

Сергей Шнуров поинтересовался у Путина, почему русские хакеры не помогли Дональду Трампу повторно избраться на пост президента США. Путин назвал вопрос провокацией и еще раз повторил, что российские хакеры не вмешивались в американские выборы 2016 года, а подобные заявления делались, чтобы ухудшить отношения между странами и не признавать легитимность президента. Путин также поблагодарил Шнурова за неиспользование ненормативной лексики в вопросах.

Отравление Навального

Владимир Путин назвал обвинения Запада «легализацией материалов американских спецслужб».

«Если пациент пользуется их поддержкой (американских спецслужб — прим. ред.) — то совершенно логично, что за ним должны присматривать. Но именно присматривать, травить-то зачем? Кому он нужен? Когда его жена попросила выпустить на лечение — выпустили сразу», — сказал Путин.

Дистанционное обучение

Дистанционное обучение никогда не заменит прямого контакта между учащимся и преподавателем, однако онлайн-образование будет использоваться. Путин сообщил, что к 2021 году все учебные заведения обеспечат интернетом.

Обнуление президентских сроков

Владимир Путин заявил, что еще не принял решение, будет ли избираться в 2024 году.

«У меня есть универсальное правило. Нужно себя спрашивать: пойдет ли то, что мы делаем, на благо страны? Есть пойдет — то стоит делать. Я еще не решил, пойду ли на выборы в 2024 год. Но на благо — это точно. А так разрешение от народа есть», — сказал он.

Белоруссия

Президент еще раз указал, что Белоруссия должна сама разобраться со своими проблемами. По словам Путина, перемены должны созреть внутри общества, а «все, что вброшено извне», «работает как граната».

Поддержка бизнеса

Путин признал, что не все меры по поддержке бизнеса в пандемию сработали. По его словам, действенной мерой оказалась заморозка платежей. Взять кредит бизнесу оказалось очень сложным, условие сохранения 100% работников — почти невыполнимым.

Гонка вооружений

Гонка вооружений уже идет. Она началась после выхода США из договора по ПРО. В ответ на это Россия разработала гиперзвуковое оружие. Некоторые виды уже стоят на боевом дежурстве. И это при в разы меньшем военном бюджете, чем у США, напомнил Путин.

Новогодний тост