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В России начались сложности с экспортом пшеницы 

Прайм 1 час назад
На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников.
Директор "Совэкона" Андрей Сизов подтверждает, что случаи с задержкой отправлений есть, таможня затягивает оформление документов и проверки груза, нервозность среди трейдеров высокая. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько знает, что у таможни возникают вопросы к весу партий пшеницы.
Теоретически это может привести к необходимости разгружать суда, повторному взвешиванию, что будет катастрофой, предупреждает источник издания.
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Экономика , Видео , Дмитрий Рылько , Андрей Сизов
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