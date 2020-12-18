В России начались сложности с экспортом пшеницы 

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На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников.

Директор "Совэкона" Андрей Сизов подтверждает, что случаи с задержкой отправлений есть, таможня затягивает оформление документов и проверки груза, нервозность среди трейдеров высокая. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько знает, что у таможни возникают вопросы к весу партий пшеницы.

Теоретически это может привести к необходимости разгружать суда, повторному взвешиванию, что будет катастрофой, предупреждает источник издания.