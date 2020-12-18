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Бывшего премьера Японии Абэ заподозрили в растрате 

Прайм 2 часа назад
Экс-премьера Японии Абэ заподозрили в растрате
Фото: РИА Новости
Правящая Либерально-демократическая партия выступила с предложением вызвать в парламент Японии бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники, экс-главу правительства подозревают в незаконном использовании денег для оплаты званных обедов.
Агентство поясняет, что целью такого шага партии является попытка избежать общественного возмущения, которое может подорвать доверие к преемнику Синдзо Абэ — Ёсихидэ Суги. По мнению собеседников, Абэ может выступить в парламенте в декабре текущего 2020 года.
Ранее оппозиционные партии Японии потребовали, чтобы Абэ ответил на выдвинутые ему обвинения. Политику вменяли, что группа, которая управляет его политическими фондами, потратила 9 миллионов иен (порядка $90 тысяч) в период с 2015 по 2019 годы для покрытия части стоимости банкетов в роскошных отелях. Эти мероприятия посещали сторонники Абэ.
Напомним, что Синдзо Абэ ушел в отставку в сентябре текущего года по состоянию здоровья. Его преемником стал Ёсихидэ Суги, ранее занимавший в правительстве Абэ ключевой пост генерального секретаря кабинета министров.
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Комментарии
Экономика , Синдзо Абэ , ЛДПР
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