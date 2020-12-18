Эксперт перечислил проигравших от строительства «Севпотока-2» 

По мнению Юшкова, больше всего проиграют Украина и США. Если говорить об украинской стороне, то она может лишиться транзита газа. Что касается США, то, как считает эксперт, они лишатся возможности продавать сланцевый газ в европейские страны.

Он также подчеркнул, что в данный момент Украина является безальтернативным транзитером, поэтому «Газпром» не может выполнять свои обязательства по контрактам с Европой без использования газотранспортной системы страны. Но запуск проекта, по его мнению, приведет к тому, что компания будет иметь возможность выбора, лишив Киев контрактов на транзит газа.

Кроме того, по мнению Юшкова, после того, как действующий контракт завершит свое действие, транзит российского газа через Украину будет прекращен.

«Северный поток-2» — строящийся экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. США являются основными противниками проекта. В декабре 2019 года они ввели санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить прокладку.