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Эксперт перечислил проигравших от строительства «Севпотока-2» 

Лера Букина 1 час назад
Страны с собственными коммерческими интересами в транзите газа в ЕС останутся в проигрыше после запуска «Северного потока-2». Об этом заявил «НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По мнению Юшкова, больше всего проиграют Украина и США. Если говорить об украинской стороне, то она может лишиться транзита газа. Что касается США, то, как считает эксперт, они лишатся возможности продавать сланцевый газ в европейские страны.
Он также подчеркнул, что в данный момент Украина является безальтернативным транзитером, поэтому «Газпром» не может выполнять свои обязательства по контрактам с Европой без использования газотранспортной системы страны. Но запуск проекта, по его мнению, приведет к тому, что компания будет иметь возможность выбора, лишив Киев контрактов на транзит газа.
Кроме того, по мнению Юшкова, после того, как действующий контракт завершит свое действие, транзит российского газа через Украину будет прекращен.
«Северный поток-2» — строящийся экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море. США являются основными противниками проекта. В декабре 2019 года они ввели санкции против трубопровода, в результате чего швейцарская компания Allseas была вынуждена остановить прокладку.
Рамблер «Рамблер» сообщал, что трубоукладочная баржа «Фортуна», которая занимается строительством короткого участка газопровода «Северный поток-2» в водах Германии, снова поменяла собственника. Владельцем судна теперь является ООО «КВТ-Рус». Предыдущим собственником была организация ООО «Универсальная транспортная группа».
Комментарии 16
Экономика , Видео , Игорь Юшков , Газпром , ЕС , Фонд национальной энергобезопасности
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