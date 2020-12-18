Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.46
89.80
89.94
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
51.45
+0.23 Золото
1880.08
–0.04 РТС
1419.22
+1.37
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.2245
+0.0100
03.12
1.2146
15.12
07.12
23.11

Трубоукладчик «Северного потока — 2» сменил владельца 

Москва24 3 часа назад
У судна "Фортуна", которое занимается строительством российского трубопровода "Северный поток — 2", вновь сменился владелец, сообщает РБК.
Ранее собственником трубоукладчика была "Универсальная транспортная группа", а теперь его владельцем является ООО "КВТ-Рус", предоставляющая услуги по перевозкам. Точная дата, когда судно сменило собственника, неизвестна.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии. В Евросоюзе общей позиции по строительству трубопровода нет.
Борьба за достройку «Северного потока — 2» продолжается
Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что осталось достроить около 165 километров газопровода "Северный поток — 2".
Российский лидер подчеркнул, что строительство газопровода является абсолютно выгодным проектом для Европы и Германии.
Москва24: последние новости
В Совфеде оценили заявление Госдепа США по "Северному потоку – 2" В Совфеде оценили заявление Госдепа США по "Северному потоку – 2" Всемирный банк оценил ситуацию с безработицей в России Всемирный банк оценил ситуацию с безработицей в России В Сбербанке спрогнозировали рост кредитных ставок из-за цифрового рубля В Сбербанке спрогнозировали рост кредитных ставок из-за цифрового рубля
Экономика , Видео , Владимир Путин , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение