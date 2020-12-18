В России отменили проверку денег на радиацию 

"Ассоциация банков России и комитет ассоциации по наличному денежному обращению добились отмены обязательного радиоактивного контроля всех денежных купюр и необходимости создания "лабораторий" по их обработке и тем самым смогли решить проблему, с которой все банки сталкивались на протяжении уже более десяти лет", — говорится в сообщении АБР.