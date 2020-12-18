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В России отменили проверку денег на радиацию 

Прайм и ещё 2 1 час назад
В России отменили проверку денег на радиацию
Фото: Прайм
Радиоактивных банкнот в России выявляется крайне мало, и по итогам обсуждения этого вопроса с Банком России с 19 декабря было принято решение отменить обязательный радиоактивный контроль всех денежных купюр, сообщила в пятницу Ассоциация банков России (АБР).

"Ассоциация банков России и комитет ассоциации по наличному денежному обращению добились отмены обязательного радиоактивного контроля всех денежных купюр и необходимости создания "лабораторий" по их обработке и тем самым смогли решить проблему, с которой все банки сталкивались на протяжении уже более десяти лет", — говорится в сообщении АБР.

Отмечается, что соответствующее указание регулятора вступает в силу 19 декабря.
В ассоциации пояснили, что необходимость отмены требований по проведению радиоактивного контроля была обусловлена крайне низкой долей выявления радиоактивных банкнот. При этом кредитным организациям приходилось выделять существенные объемы расходов на выполнение этих нормативных требований.
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Экономика , Центральный банк России
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