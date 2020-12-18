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Банк России сохранил ставку в 4,25% 

RT на русском 1 час назад
Банк России ожидаемо сохранил ставку в 4,25%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%.
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Экономика , Видео , Центральный банк России
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