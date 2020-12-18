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Банк России ожидаемо сохранил ставку в 4,25%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Отмечается, что инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%.