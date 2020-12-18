Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
Выясняем ⟶
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Сравнение кредитов
Ещё
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
19.12
$
73.3155
+0.3374
€
89.8262
+0.5375
ММВБ
18.12 15:00
$
73.7075
+0.5700
€
90.3425
+0.8925
Forex
18.12 15:00
$
73.6498
–0.0813
€
90.2530
–0.1115
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.46
€
90.30
€
89.94
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.63
€
89.03
Индексы и котировки
Brent
51.39
+0.14
Золото
1888.15
+0.20
РТС
1419.22
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
18.12
1.2261
+0.0115
03.12
1.2146
15.12
07.12
23.11
Банк России сохранил ставку в 4,25%
RT на русском
1 час назад
Комментарии
29
Все новости на карте
Банк России
ожидаемо сохранил ставку в 4,25%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Отмечается, что инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6–4,9%.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
ЦБ рассказал о паузе в восстановлении экономики
Всемирный банк прокомментировал уровень бедности в России
В Госдепе высказались о санкциях по «Северному потоку — 2»
Экономика
,
Видео
,
Центральный банк России
Читайте также
ЦБ заявил о паузе в восстановлении экономики
Новости партнеров
Видео
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет
Компании
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение