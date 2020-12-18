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ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2020 год 

Банки.ру 1 час назад
ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2020 год
Фото: РИА Новости
Инфляция складывается выше прогноза Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 4,6—4,9%, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке. В ЦБ полагают, что воздействие разовых проинфляционных факторов на динамику цен может иметь более продолжительный характер.
Ранее ЦБ прогнозировал годовую инфляцию на уровне 3,9—4,2%.

«Разовые проинфляционные факторы оказывают более значительное и продолжительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения», — сообщает пресс-служба Банка России.

В ноябре годовая инфляция увеличилась до 4,4% (после 4% в октябре), по оценке на 14 декабря, она составила 4,7%. Регулятор отмечает, что ускорение инфляции связано, в частности, с продолжением переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля и действием разовых проинфляционных факторов на отдельных рынках.

«Однако данные факторы могут оказывать более длительное повышательное влияние на цены на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также ограничений со стороны предложения», — допускают в ЦБ.

По прогнозу Банка России, в 2021 году инфляция составит 3,5—4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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Экономика , Центральный банк России
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