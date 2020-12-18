Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РФ.
В пятницу, 18 декабря, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.
"Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью", — говорится в сообщении.
осстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также предстоящая бюджетная консолидация.
"Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в следующем году", — отмечает регулятор.
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