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В ЦБ рассказали, когда экономика возобновит рост 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Устойчивое возобновление роста российской экономики ожидается весной 2021 года, когда ситуация с пандемией коронавируса пойдет на спад, говорится в заявлении ЦБ РФ.
В пятницу, 18 декабря, регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%.

"Весной 2021 года ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации с заболеваемостью", — говорится в сообщении.

осстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса, а также предстоящая бюджетная консолидация.

"Мягкая денежно-кредитная политика продолжит оказывать поддержку экономике в следующем году", — отмечает регулятор.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Экономика , Видео , Центральный банк России
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