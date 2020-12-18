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В Кремле признали, что не отличили рост цен на еду от инфляции 

Ura.Ru 36 минут назад
Кремль: «Правительство не отличило рост цен на еду от инфляции»
Фото: ТАСС
Правительство РФ могло поздно заметить неоправданный рост цен на российские продукты из-за того, что не отличило его от сезонных колебаний цен. Об этом во время конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« [Правительству РФ не удалось] правильно идентифицировать неоправданный рост цен и отличить его от сезонных колебаний цен, которые имеют место», — рассказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

По его словам, специалисты в правительстве получают данные из Росстата и результаты исследования социологов, что позволяет им следить за ростом цен.
Ранее правительство РФ сообщило, что не будет стабилизировать цены на другие продукты, кроме подсолнечного масла и сахара. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что для контроля роста цен нужно составлять списки на аресты, передает «Национальная служба новостей».
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Экономика , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Росстат , ЛДПР , Правительство РФ , РИА Ura.ru
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