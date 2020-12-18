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Центробанк продал валюты на 6,3 миллиарда 

Елена Прошина 1 час назад
Центробанк продал валюты на 6,3 миллиарда
Фото: Reuters
Банк России 17 декабря продал на внутреннем рынке валюту на 6,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Накануне продажи валюты ЦБ составили 6,4 миллиарда рублей.
Как писал «Рамблер», ранее в Минфине рассказали, что объем продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 декабря по 14 января составит 50,8 миллиарда рублей. Каждый день на это будут выделять 2,2 миллиарда рублей.
Также ЦБ продает валюту в рамках сделки по Сбербанку (общая сумма составит 185,4 миллиарда рублей) и от сделки по «Аэрофлоту».
Финансовые аналитики отмечали, что продажи валюты регулятором поддерживают рубль. На торгах Московской биржи днем 18 декабря курс доллара падал на 3,75 копейки, до 73,532 рубля, евро стоил дороже 90 рублей впервые с 7 декабря.
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Экономика , Аэрофлот , Сбербанк России , Московская биржа , Минфин , Центральный банк России
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