Центробанк продал валюты на 6,3 миллиарда 

Банк России 17 декабря продал на внутреннем рынке валюту на 6,3 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Накануне продажи валюты ЦБ составили 6,4 миллиарда рублей.
Как писал «Рамблер», ранее в Минфине рассказали, что объем продажи валюты в рамках бюджетного правила с 7 декабря по 14 января составит 50,8 миллиарда рублей. Каждый день на это будут выделять 2,2 миллиарда рублей.
Также ЦБ продает валюту в рамках сделки по Сбербанку (общая сумма составит 185,4 миллиарда рублей) и от сделки по «Аэрофлоту».
Финансовые аналитики отмечали, что продажи валюты регулятором поддерживают рубль. На торгах Московской биржи днем 18 декабря курс доллара падал на 3,75 копейки, до 73,532 рубля, евро стоил дороже 90 рублей впервые с 7 декабря.