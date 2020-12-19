В Соединенных Штатах придумали, как помешать работе газопровода "Северный поток 2" уже после его достройки. Как пишет "Московский комсомолец", злоключения российского проекта продолжатся.

Вашингтон угрожает продолжить санкционную политику против "Северного потока 2" вплоть до "победного конца", то есть, пишет издание, пока строительство последней ветки газопровода длинной всего 150 километров, не будет окончательно остановлено, а сам проект "навсегда похоронен в водах Балтийского моря".

Часть из американских санкций действительно помешали строительству трубопровода. Некоторые партнеры газового проекта, испугавшись давления со стороны США, порвали отношения с "Северным потоком 2", что привело к задержке строительных работ и более чем на год задержало завершение укладки трубы до портов Германии.

Другие экономические меры со стороны США — к главному исполнителю проекта российскому экспортеру "Газпром" — удается обойти. Но зачастую это стоит компании дополнительных издержек.

Но, пишет газета, даже если газопровод будет проложен, в чем сходятся большинство опрошенных экспертов, борьба Вашингтона с проектом продолжится и на суше. Это в свою очередь может привести к тому, что долгое время труба работать на полную мощность не будет.

Санкции против газопровода стали важной частью как внешней, так и внутренней политики США.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Кристофер Робинсон заявил, что принятые санкции в отношении газопровода работают и нужно продолжить "прекращение и сдерживание пагубного влияния России". В первую очередь речь идет о давлении на энергетический рынок Европы. "Мы остановим этот трубопровод", — пообещал он.