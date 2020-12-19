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Сербия пустила российский газ на Балканы досрочно 

Майк Габриелян 1 час назад
Сербия пустила российский газ на Балканы досрочно
Фото: TurkStream
Сербский участок «Турецкого потока» досрочно начали заполнять российским газом. Ранее планировалось, что поставки начнутся с января. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Этот отрезок газопровода также называют «Балканский поток». Он идет через Болгарию в Сербию. Газопровод позволит полностью прекратить прокачку газа в Сербию через Украину.
«Балканский поток» должны были запустить еще год назад. Однако суды между строителями и пандемия COVID-19 задержали работы.
Длина магистрального газопровода составляет около 474 километров, Маршрут ветки проходит через 11 областей Болгарии до границы с Сербией.
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На следующем этапе газ пойдет по «Турецкому потоку» до Венгрии и Австрии.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока-2».
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