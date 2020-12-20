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Россия вводит экспортную пошлину на сою 

Прайм 2 часа назад
Россия вводит экспортную пошлину на сою
Фото: РИА Новости
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала введение пошлины на экспорт сои из России, говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

"На заседании подкомиссии по инициативе Минсельхоза РФ принято решение об установлении ставки вывозной таможенной пошлины на соевые бобы в размере 30%, но не менее 165 евро за 1 тонну. Эта мера вводит на период с 1 февраля по 30 июня 2021 года включительно", — говорится в сообщении.

Министерство указывает, что введение пошлины обусловлено ростом мировых цен на данную продукцию и направлено на обеспечение сырьем перерабатывающих производств внутри страны.

"Решение принимается для предотвращения роста цен на продукцию переработки сои — соевое масло и соевый шрот, используемые в пищевой промышленности", — добавляет Минэкономразвития.

По данным Центра агроаналитики Минсельхоза РФ, по состоянию на 2 декабря стоимость соевых бобов в России составила 34,691 тысячи рублей за тонну, что в 1,6 раза выше показателя на 5 декабря 2019 года.
В свою очередь экспорт сои из России с начала текущего сезона (с 1 сентября 2020 года) по 29 ноября остался на уровне прошлого года и составил 239,4 тысячи тонн. Производство соевых бобов в РФ в 2019 году составило 4,36 миллиона тонн.
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Экономика , Минэкономразвития , Минсельхоз
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