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Курс доллара: что случится с рублем на этой неделе 

Елена Прошина 2 часа назад
Курс доллара: что случится с рублем на этой неделе
Фото: Reuters
Аналитик банка «Зенит» Владимир Евстифеев заявил, что на этой неделе курс доллара не опустится ниже 73 рублей, несмотря на позитив на рынках и дорожающую нефть. Об этом пишет «Российская газета».
Эксперт назвал перспективы рубля «нейтральными». Он отметил, что российская валюта почти не отреагировала на итоги заседания Центробанка и ужесточившуюся риторику.
По мнению Евстифеева, геополитические риски все еще давят на рубль, поэтому хорошие показатели рынков и высокие цены на нефть ему не помогают.
Единственным фактором поддержки для рубля аналитик назвал декабрьский пик налоговых выплат в 2,4 триллиона рублей (на 53 процента больше, чем в ноябре). По версии Евстифеева, в начале недели рубль немного подешевеет, но во второй половине отвоюет позиции и курс окажется в границах 73-75 рублей за доллар.
Эксперт ТелеТрейд Марк Гойхман добавил, что на неделе будет опубликован отчет о ВВП США. Рост этого показателя в третьем квартале, предположительно, составил 33,1 процента. Такие результаты способны укрепить доллар.
По мнению Гойхмана, на неделе доллар будет стоить 72,5 — 74,7 рублей, а евро — 88,3 — 90,8 рублей.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Московской биржи в конце прошлой недели курс доллара рос на 63,5 копейки, до 73,47 рубля. Евро подорожал на 49,75 копейки, до 89,86 рубля.
Аналитики предупреждали, что доллар может взлететь на биржах на фоне новостей о мутировавшем коронавирусе.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Марк Гойхман , Владимир Евстифеев , Московская биржа , Банк Зенит , Центральный банк России , "Российская газета"
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